Wanda Nara denuncia Luciana Littizzetto dopo la battuta spinta: "Ne risponderà giudizialmente" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella scorsa puntata di Che Tempo che fa, quella del 6 dicembre, Luciana Littizzetto aveva pronunciato una frase alquanto spinta su Wanda Nara. L'irriverente comica aveva commentato con Fabio Fazio uno scatto alquanto succinto della moglie di Icardi, la quale si è fatta riprendere completamente senza veli sdraiata su di un cavallo. Ad ogni modo, le sue espressioni alquanto allusive non sono passate inosservate. La modella ha replicato attraverso delle Instagram Stories dicendo di aver denunciato la comica per le dichiarazioni fortemente sessiste e lesive dell'immagine di una donna. Scopriamo tutto nel dettaglio. La battuta spinta di Luciana Littizzetto La battuta di Luciana ...

