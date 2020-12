Wanda Nara contro Luciana Littizzetto: “Ne risponderà giudizialmente” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ha scosso tutto il web la battuta di Luciana Littizzetto sulla showgirl Wanda Nara, la quale si è scagliata sui social contro la comica ed ha annunciato seri provvedimenti. La battuta pronunciata da Luciana Littizzetto durante la scorsa puntata di “Che Tempo Che Fa” ha indignato il web raccogliendo molti pareri negativi tra cui quello L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ha scosso tutto il web la battuta disulla showgirl, la quale si è scagliata sui socialla comica ed ha annunciato seri provvedimenti. La battuta pronunciata dadurante la scorsa puntata di “Che Tempo Che Fa” ha indignato il web raccogliendo molti pareri negativi tra cui quello L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - zazoomblog : Luciana Littizzetto querelata da Wanda Nara per la battuta a Che tempo che fa: «Violenza non viene solo dai maschi»… - zazoomblog : Wanda Nara querela Luciana Littizzetto per la battuta a Che tempo che fa: «Violenza non viene solo dai maschi» -… - craxzti : La litizzetto con la sua comicità da quattro soldi e suoi 'la jolanda' e 'il walter' stanno uccidendo questo paese.… - VanityFairIt : Ecco la festa che le ha regalato Mauro Icardi -