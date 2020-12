Wanda Nara contro Luciana Littizzetto dopo la battuta fatta a Che Tempo che fa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luciana Littizzetto durante l’ultima puntata andata in onda del programma “Che Tempo Che Fa”, ha fatto una battuta su Wanda Nara dove si vede che è senza veli a cavalcioni su un cavallo. La Littizzetto ha voluto scherzare sulla foto della Nara, che è senza veli a cavallo, e la Littizzetto aveva detto: «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo». Le frasi – ritenute da molti di cattivo gusto e offensive – hanno subito sollevato un polverone in rete. A distanza di qualche ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 11 dicembre 2020)durante l’ultima puntata andata in onda del programma “CheChe Fa”, ha fatto unasudove si vede che è senza veli a cavalcioni su un cavallo. Laha voluto scherzare sulla foto della, che è senza veli a cavallo, e laaveva detto: «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo». Le frasi – ritenute da molti di cattivo gusto e offensive – hanno subito sollevato un polverone in rete. A distanza di qualche ...

