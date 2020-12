Volontaria al trial del vaccino Pfizer rischia che le siano amputati i piedi – Bufale e scaricabarile tra blog e testate

Leggi su bufale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci sono storie che sono molto brutte, anche quando non sono accadute, come la storia dellaaldelche le. Premessa: in questa storia non ci sono, non ci sono correlazioni col, lanon ha neppure assunto il. E questo è tutto quanto ci sarebbe da dire sulla storia, se non fosse che è un caso da manuale su come le cose vanno su Internet e perché il fact checking non è un’opinione, ma una necessità. Comincia tutto dalla storia di P.C., una ricercatrice archivista che ha partecipato aiper il, ...