Volley maschile | rinviata Vibo Valentia-Milano dopo i 6 casi di positività nel club lombardo

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nelle scorse ore la Powerha comunicato di aver riscontrato altri quattrodial Covid-19 all’interno del, che si vanno ad aggiungere ai due emersi nella giornata di martedì 8 dicembre. Tutti i contagiati si trovano già in isolamento secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie governative. In seguito a tale notizia la Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara di Superlega Tonno Callipo Calabria-Allianz Power, in programma domenica 13 dicembre 2020. SportFace.