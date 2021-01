Volkswagen - Germania, inizia la sperimentazione delle Wallbox da 22 kW (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Volkswagen ha avviato un progetto pilota in Germania per la sperimentazione di nuove Wallbox DC, con l'intenzione, in futuro, di commercializzare questo prodotto. Si tratta di un sistema da 22 kW bidirezionale che punta a offrire numerosi vantaggi agli utenti dei modelli elettrici della gamma ID, a partire dalla riduzione dei tempi di ricarica. La sperimentazione parte dalle fabbriche. La nuova Wallbox lavora con una potenza doppia rispetto alle concorrenti a corrente alternata più diffuse e consente quindi di ridurre le tempistiche necessarie per caricare le auto elettriche e ibride plug-in. Inoltre, la possibilità di utilizzare la tecnologia bidirezionale apre le porte ai servizi vehicle-to-grid per bilanciare il carico sulla rete e per sfruttare la batteria della vettura per ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laha avviato un progetto pilota inper ladi nuoveDC, con l'intenzione, in futuro, di commercializzare questo prodotto. Si tratta di un sistema da 22 kW bidirezionale che punta a offrire numerosi vantaggi agli utenti dei modelli elettrici della gamma ID, a partire dalla riduzione dei tempi di ricarica. Laparte dalle fabbriche. La nuovalavora con una potenza doppia rispetto alle concorrenti a corrente alternata più diffuse e consente quindi di ridurre le tempistiche necessarie per caricare le auto elettriche e ibride plug-in. Inoltre, la possibilità di utilizzare la tecnologia bidirezionale apre le porte ai servizi vehicle-to-grid per bilanciare il carico sulla rete e per sfruttare la batteria della vettura per ...

Ticinonline : Volkswagen ha triplicato le vendite di auto elettriche nel 2020 #auto #autoelettriche #vendite #volkswagen… - markus_auto : Richiamo Volkswagen e-Up in Germania per le batterie ... - benzinazero : RT @vaielettrico: Anche le auto elettriche nel loro piccolo...hanno problemi. La #Volkswagen richiama un lotto limitato di e-Up per il risc… - vaielettrico : Anche le auto elettriche nel loro piccolo...hanno problemi. La #Volkswagen richiama un lotto limitato di e-Up per i… - Autoprove : ?? BECCATA! Ecco la nuova #Volkswagen Polo -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Germania Richiamo Volkswagen e-Up in Germania per le batterie Vaielettrico.it Volkswagen, 2020 in calo ma triplicano le vendite di elettriche

I dati, appena rilasciati dalla Casa tedesca, mettono in mostra uno scenario difficile, reso tale dalla pandemia che ha fatto perdere milioni di immatricolazioni. Volkswagen ha chiuso il 2020 con circ ...

Volkswagen Polo, ecco le prime foto spia del restyling

Atteso entro l’anno, l’aggiornamento riguarderà l’estetica con nuovi paraurti e luci dallo stile simile a quello della Golf ...

I dati, appena rilasciati dalla Casa tedesca, mettono in mostra uno scenario difficile, reso tale dalla pandemia che ha fatto perdere milioni di immatricolazioni. Volkswagen ha chiuso il 2020 con circ ...Atteso entro l’anno, l’aggiornamento riguarderà l’estetica con nuovi paraurti e luci dallo stile simile a quello della Golf ...