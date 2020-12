“Voglio morire anche io”. Paola Ferrari choc, parole di disperazione. Ma scoppia forte la polemica (Di venerdì 11 dicembre 2020) La morte del campione del mondo, dell’eterno ‘hombre del partido’, dell’amato Paolo Rossi, ha generato dolore e costernazione in un popolo intero. E sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio giunti alla moglie, la giornalista e scrittrice Federica Cappelletti. Proprio la moglie ha spiegato come tutto ha avuto inizio: “Tutto iniziò un anno fa. Era il nostro Mondiale. Ma stavolta non l’abbiamo vinto”. Ieri è stata una giornata di lutto per il calcio nazionale e internazionale, in tutto il mondo è stato ricordato quest’uomo dal sorriso gentile e dai modi educati. Ma, tra i tanti a ricordare Pablito, c’è stata anche la giornalista Rai Paola Ferrari che sul suo profilo Twitter ha pubblicato parole per l’amico scomparso. Frasi che però, evidentemente, non sono piaciute a tutti. Ma cosa ha detto la giornalista? ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) La morte del campione del mondo, dell’eterno ‘hombre del partido’, dell’amato Paolo Rossi, ha generato dolore e costernazione in un popolo intero. E sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio giunti alla moglie, la giornalista e scrittrice Federica Cappelletti. Proprio la moglie ha spiegato come tutto ha avuto inizio: “Tutto iniziò un anno fa. Era il nostro Mondiale. Ma stavolta non l’abbiamo vinto”. Ieri è stata una giornata di lutto per il calcio nazionale e internazionale, in tutto il mondo è stato ricordato quest’uomo dal sorriso gentile e dai modi educati. Ma, tra i tanti a ricordare Pablito, c’è statala giornalista Raiche sul suo profilo Twitter ha pubblicatoper l’amico scomparso. Frasi che però, evidentemente, non sono piaciute a tutti. Ma cosa ha detto la giornalista? ...

sahijjun : @PenguinDust131 amo mannaia la puttana ?????? ero su tiktok tranquilla e mi parte il video di quando si rincontrano e… - Ila185 : Io con le cuffie e la musica a palla: mi sento fissata. Sempre io mi giro per prendere il cavo del pc (Davo le sp… - SandiVeronik : RT @miriammiyy: NON MI PARLATE PER ALMENO I PROSSIMI VENT'ANNI. HO FINITO #Sanditon VOGLIO MORIRE PIZZETTARI INCOMPETENTI LA QUEEN JANE… - bethegoodguyy : @bemore236 quindi è confermato che non ci sia? voglio morire ci speravo troppo - agnevsnene : ti prego ammazzami non ci pensare, voglio morire tra le stelle come un’astronave ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio morire Coronavirus, Trump: «La pandemia può durare fino ad agosto, rischiamo la recessione». Per Wall Street peggior... Corriere della Sera