Vittoria Schisano contro Serena Bortone: “Dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti” (Foto) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo avere raccontato della sua storia d’amore Vittoria Schisano guarda la clip annunciata da Serena Bortone e un attimo dopo nello studio di Oggi è un altro giorno la tensione sale ma non arriva alle stelle solo per la pazienza e la grande professionalità della conduttrice (Foto). L’approdo al cinema con Antonio Albanese in un film che a Vittoria Schisano non piace: “Non mi piace questa clip, l’ho fatta perché dovevo pagare il muto ma non mi piace e non l’avrei messa dove dice che sono un femminiello ed è una roba che mi disturba”. La Bortone cerca di capire il perché di quella reazione ma la Schisano attacca. “Tu perché hai preso questa clip, ne ho interpretati tanti di film e avevo chiesto all’autrice di andare avanti”. E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo avere raccontato della sua storia d’amoreguarda la clip annunciata dae un attimo dopo nello studio di Oggi è un altro giorno la tensione sale ma non arriva alle stelle solo per la pazienza e la grande professionalità della conduttrice (). L’approdo al cinema con Antonio Albanese in un film che anon piace: “Non mi piace questa clip, l’ho fatta perché dovevo pagare il muto ma non mi piace e non l’avrei messa dove dice che sono un femminiello ed è una roba che mi disturba”. Lacerca di capire il perché di quella reazione ma laattacca. “Tu perché hai preso questa clip, ne ho interpretati tanti di film e avevo chiesto all’autrice di andare avanti”. E’ ...

lizgrenat : @RaiUno dovrebbe scrivere una lettera di scuse chilometrica per farsi perdonare il comportamento che ha avuto nei c… - AleAlle89 : Complimenti a @serenabortone che ha mantenuto la calma con quella maleducata di vittoria Schisano che soffre di vit… - Lorenzo_L14 : ‘Oggi È Un Altro Giorno’ a rischio sospensione dopo la gaffe transfobica di Serena Bortone contro Vittoria Schisano? #oggieunaltrogiorno - trashtvstellare : SCONTRO IN DIRETTA TRA VITTORIA SCHISANO E SERENA BORTONE #OggiEUnAltroGiorno - blogtivvu : “Vittoria Schisano asfalta Serena Bortone: “Non metti a tuo agio gli ospiti, mi sento presa in giro” (VIDEO) -