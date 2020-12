Virgin Galactic | oggi test cruciale per lancio dei voli commerciali nello spazio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Potrebbe avvenireil primo volo di prova del razzo didalloporto del Nuovo Messico, in vista deldeiprevisto per il prossimo anno. La società ha infatti aperto una nuova finestra di, dopo aver spostato il volo inizialmente previsto per novembre a causa delle restrizioni covid. Il momento esatto deldipenderà comunque dalle condizioni meteorologiche. Questo volo servirà perare tutti gli elementi della cabina e valuterà l’ultima versione degli stabilizzatori orizzontali e dei controlli di volo. Il CEO Michael Colglazier ha affermato che la società ha ridotto al minimo il numero di persone...