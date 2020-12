Violenza di genere, comunità minori dona panchina rossa alla Procura di Napoli (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una panchina rossa, simbolo della lotta alla Violenza di genere, donata alla Procura di Napoli. E’ la lodevole iniziativa messa in campo dai giovani della comunità alloggio per minori “Il dono della semplicità” di Orta di Atella, nel Casertano. I giovanissimi hanno così donato la panchina alla Procura della Repubblica di Napoli che ha scelto di collocarla davanti l’ingresso degli uffici della IV sezione, i cui magistrati si occupano proprio di Violenza di genere e tutela della fasce deboli della popolazione. “L’amore non alza le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una, simbolo della lottaditadi. E’ la lodevole iniziativa messa in campo dai giovani dellaalloggio per“Il dono della semplicità” di Orta di Atella, nel Casertano. I giovanissimi hanno cosìto ladella Repubblica diche ha scelto di collocarla davanti l’ingresso degli uffici della IV sezione, i cui magistrati si occupano proprio didie tutela della fasce deboli della popolazione. “L’amore non alza le ...

