Videochiamate con artisti internazionali per sostenere Telefono Amico Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Picco di richieste di aiuto per Telefono Amico Italia: +71% all'inizio dell'emergenza Covid. Videochiamate di Tiziano Ferro, Cristiano Militello, Andrea&Michele, Cristian Cocco e Debora Villa all'asta su Charity Stars. Cantanti, artisti e scrittori mettono in palio cd autografati ed esperienze straordinarie per sostenere l'organizzazione. Piero Pelù dona per l'occasione il suo speciale fischietto utilizzato in tour. Esperienze straordinarie con artisti di fama internazionale all'asta per sostenere Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e sostenute.

