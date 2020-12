VIDEO / Ilary a Totti: “Sei fashion o trashion?”. E Francesco risponde così (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ecco il siparietto pubblicato da Ilary Blasi sui social. Francesco Totti risponde così Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ecco il siparietto pubblicato daBlasi sui social.Golssip.

_gemmona_ : regina ilary blasi mi inchino - Susannagr17 : Ilary Blasi ironizza su Barbara D’Urso e Maria De Filippi e commenta su Instagram i loro look - save_grasselli : #Ilary: “Wow, come sei fashion... Fashion or Trashion?” #Totti: “Ah Ilary... ABBASTA” ?????? - PaoloAruffo : RT @GiusCandela: Ilary Blasi: 'Da Barbara D'Urso non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni.… - andreapalazzo2 : RT @GiusCandela: Ilary Blasi: 'Da Barbara D'Urso non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni.… -