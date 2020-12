VIDEO F1, Lewis Hamilton: “Felice di essere tornato dopo il Covid-19” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lewis Hamilton chiude un venerdì importante a Yas Marina. Il britannico, costretto a stare lontano dalla pista per la positività al Covid-19 a Sakhir, è riuscito a rientrare in tempo per quest’ultima apparizione iridata nel Gran Premio di Abu Dhabi, probabilmente sfruttando una deroga in termini di tempi rispetto ai tamponi da fare per entrare nel paddock e poter guidare. Messa alle spalle la problematica Coronavirus, Lewis in questo day-1 a Yas Marina si è dedicato al lavoro di messa a punto della propria monoposto. Non è stato un lavoro facile per lui. Il britannico, infatti, ha dovuto riprendere un po’ il ritmo e settare la monoposto sulla base delle proprie esigenze, dopo che la macchina era stata un po’ modificata per consentire a George Russell di essere più a proprio agio. ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020)chiude un venerdì importante a Yas Marina. Il britannico, costretto a stare lontano dalla pista per la positività al-19 a Sakhir, è riuscito a rientrare in tempo per quest’ultima apparizione iridata nel Gran Premio di Abu Dhabi, probabilmente sfruttando una deroga in termini di tempi rispetto ai tamponi da fare per entrare nel paddock e poter guidare. Messa alle spalle la problematica Coronavirus,in questo day-1 a Yas Marina si è dedicato al lavoro di messa a punto della propria monoposto. Non è stato un lavoro facile per lui. Il britannico, infatti, ha dovuto riprendere un po’ il ritmo e settare la monoposto sulla base delle proprie esigenze,che la macchina era stata un po’ modificata per consentire a George Russell dipiù a proprio agio. ...

Al termine della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Lewis Hamilton ha analizzato il suo ritorno in vettura dop ...

Vi riportiamo gli highlights del venerdì di libere valido per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. Al termine delle FP2 del pomeriggio, Valtteri Botta ...

