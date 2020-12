VIDEO Biathlon | Dale vince la sprint di Hochfilzen | highlights e sintesi Attardati gli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Johannesha vinto lamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di. Il norvegese si è imposto in terra austriaca grazie a una prova priva di errori e ha così prreceduto due francesi, ovvero Quentin Fillon Maillt (attardato di 17.1 senza errori) e Claude (a 29 secondi, con un errore). Il norvegese Johannes Boe ha concluso in quarta piazza e si conferma in testa alla classifica generale. Prova sottotono degli azzurri a causa di qualche errore di troppo al poligono: Thomas Bormolini 37mo, Dominik Windisch 48mo, Lukas Hofer 50mo. Di seguito ilcon glie ladellamaschile di...