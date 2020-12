Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)DEL 11 DICEMBREORE 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E LANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PONTINA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONEPERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E ...