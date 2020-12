Viabilità in provincia, approvati lavori di sistemazione della SS58 bivio Valfortore (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato oggi il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale della “Strada provinciale n° 58 “bivio Valfortore – Pago Veiano – Pietrelcina” – Tratto S. Giorgio la Molara – bivio Strada provinciale n. 57 Molinara. Il provvedimento, che mobilita risorse finanziarie per l’importo complessivo di € 250.000, consentirà di superare le maggiori criticità che il tracciato stradale e di migliorare l’accesso ai luoghi di San Pio da Pietrelcina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidentedi Benevento Antonio Di Maria ha approvato oggi il progetto definitivo-esecutivo per idied adeguamento funzionale“Stradale n° 58 “– Pago Veiano – Pietrelcina” – Tratto S. Giorgio la Molara –Stradale n. 57 Molinara. Il provvedimento, che mobilita risorse finanziarie per l’importo complessivo di € 250.000, consentirà di superare le maggiori criticità che il tracciato stradale e di migliorare l’accesso ai luoghi di San Pio da Pietrelcina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

muoversintoscan : RT @ProvinciaMS: #ViabiliTos: chiusura temporanea Sp 31 Val di Magra (Pontremoli) ??Dal 14 al 16 dicembre 2020, tra le 9 e le 12 per una dur… - ProvinciaMS : #ViabiliTos: chiusura temporanea Sp 31 Val di Magra (Pontremoli) ??Dal 14 al 16 dicembre 2020, tra le 9 e le 12 per… - trekking_tv : #Salerno, La Provincia di Salerno prosegue con ritmi serrati i lavori di collegamento della Tangenziale di Salerno… - LuigiF97101292 : RT @Esercito: Dalla scorsa notte soldati e mezzi speciali della Brigata Sassari sono a lavoro a Bitti in provincia di Nuoro per rimuovere d… - ProvinciaTrento : Vertice oggi in Provincia fra il presidente @MaurizioFugatti, assieme all’assessore #AchilleSpinelli, e il sindaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità provincia Per Filippo Facci | Maradona è «un cervello strappato a una favela» Zazoom Blog