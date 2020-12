Via libera agli OGM in Italia: ecco cosa nascondono i decreti legge (Di venerdì 11 dicembre 2020) In questi giorni in vista della programmata approvazione illecita da parte del governo di tre decreti legge che, se approvati aprirebbero il varco per una scriteriata introduzione nei campi di pericolosi OGM, i cui semi e materiale di propagazione potranno in questo modo essere utilizzati in tutta Italia, contaminando mari e monti, è stata lanciata con decine di associazioni di base e di cittadinanza attiva, la Campagna #ItaliaNoOgm ( Link https://www.egalite.org/Italianoogm-no-agli-ogm-in…/) che prevede l’attivazione di una importante diffida da inviare tramite PEC ai responsabili amministrativi del disastro organizzato alle spalle della popolazione. L’intento è quello a far sentire la voce di tutta la decisa opposizione che si sta levando ovunque. L’obiettivo è fermare la strategia ... Leggi su newsagent (Di venerdì 11 dicembre 2020) In questi giorni in vista della programmata approvazione illecita da parte del governo di treche, se approvati aprirebbero il varco per una scriteriata introduzione nei campi di pericolosi OGM, i cui semi e materiale di propagazione potranno in questo modo essere utilizzati in tutta, contaminando mari e monti, è stata lanciata con decine di associazioni di base e di cittadinanza attiva, la Campagna #NoOgm ( Link https://www.egalite.org/noogm-no--ogm-in…/) che prevede l’attivazione di una importante diffida da inviare tramite PEC ai responsabili amministrativi del disastro organizzato alle spalle della popolazione. L’intento è quello a far sentire la voce di tutta la decisa opposizione che si sta levando ovunque. L’obiettivo è fermare la strategia ...

FMCastaldo : Grazie all'impegno del Presidente #Conte in Europa otteniamo il via libera al #RecoveryFund. Umiltà, dedizione, ser… - LaCastelliM5s : Il via libera al Next Generation EU è una buona notizia, una grande vittoria dell’Italia. Adesso dobbiamo correre,… - you_trend : ?? #BREAKING #MES: via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza Favorevoli 156 Contrari 129 Astenuti 4 - repubblica : Usa, Trump dà via libera al boia: è la prima volta da 130 anni nel periodo di transizione [aggiornamento delle 14:1… - 69Nique : RT @Alessandria24C: Salute - Terapie #Covid: dal Consiglio di Stato via libera all'#Idrossiclorochina -