Vettel lascia la Ferrari con casco speciale Super dedica di Leclerc – VIDEO

Ad Abu Dhabi si concluderà l'avventura di Sebastian con la Ferrari. Dopo 6 anni e due secondi posti il tedesco all'ultimo gp.

VincenzoOrab96 : #Vettel lascia come terzo pilota più vincente nella storia #Ferrari, è mancato quel titolo che poteva essere vinto… - feeorenzaa : @alecattelan che lascia x factor e sebastian vettel che lascia la ferrari nella stessa settimana non lo accetto - Karolista_sevil : RT @imjustEL: Questa settimana lascia xfactor Alessandro Cattelan e Sebastian Vettel lascia la Ferrari. Sempre meglio direi #XF2020 #XFact… - imjustEL : Questa settimana lascia xfactor Alessandro Cattelan e Sebastian Vettel lascia la Ferrari. Sempre meglio direi… - sebsducks : Messico 2017. Dopo la pole Sebastian Vettel ci lascia un pezzo appartenente ad una trans avanguardia di stampa futu… -

L’amministratore delegato del Cavallino lascia Maranello con effetto immediato a due anni e mezzo dalla sua nomina. Il ruolo di AD passa, ad interim, al Presidente John Elkann.Ultima gara in Ferrari per Sebastian Vettel. Un amore durato ben sei lunghi che per vari motivi non ha avuto un lieto fine.