"Verissimo": gli ospiti del nuovo appuntamento (Di venerdì 11 dicembre 2020) In onda il 12 dicembre alle 16.00 Sabato 12 dicembre, alle ore 16.00, su Canale 5, una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin incontra, per un'intensa intervista, l'attrice e produttrice Rita Rusic. In puntata si racconterà anche l'imprenditrice della moda Elisabetta Franchi. Prima intervista dopo il "Gf Vip" per Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare la casa per riabbracciare il figlio Nathan Falco. Insieme a Verissimo, anche uno dei concorrenti più amati di questa edizione di "Grande Fratello Vip" Francesco Oppini con mamma Alba Parietti. Insieme, per un racconto di famiglia, Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. infine, prima intervista da neopapà per il frontman dei The Kolors Stash, a Verissimo con la compagna Giulia Belmonte. L'articolo 361magazine.

