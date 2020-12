Verissimo, anticipazioni ed ospiti 12 dicembre: arrivano 2 reduci dal GF VIP e 2 neo-genitori (Di venerdì 11 dicembre 2020) Verissimo, anticipazioni ed ospiti 12 dicembre: domani nuova puntata del talk-show condotto come sempre da Silvia Toffanin a partire dalle 16 su Canale 5. Chi ci sarà? Nomi noti nel mondo della TV e del cinema, ma anche un’imprenditrice nell’ambito della moda. Torna in studio Rita Rusic La produttrice cinematografica ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, visti entrambi (lei come concorrente) nella Casa del “GF VIP 4? diversi mesi fa, racconterà le sue ultime novità (non buone) sul rapporto con il padre dei suoi due figli. Saranno rivelazioni inaspettate, perché tra loro sembrava essere tornata assolutamente la calma dopo il divorzio … Verissimo, anticipazioni ed ospiti 12 dicembre: arriva una “self – made woman” della moda Si tratta dell’imprenditrice ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 dicembre 2020)ed12: domani nuova puntata del talk-show condotto come sempre da Silvia Toffanin a partire dalle 16 su Canale 5. Chi ci sarà? Nomi noti nel mondo della TV e del cinema, ma anche un’imprenditrice nell’ambito della moda. Torna in studio Rita Rusic La produttrice cinematografica ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, visti entrambi (lei come concorrente) nella Casa del “GF VIP 4? diversi mesi fa, racconterà le sue ultime novità (non buone) sul rapporto con il padre dei suoi due figli. Saranno rivelazioni inaspettate, perché tra loro sembrava essere tornata assolutamente la calma dopo il divorzio …ed12: arriva una “self – made woman” della moda Si tratta dell’imprenditrice ...

Ai microfoni di Silvia Toffanin e di Verissimo, Rita Rusic racconta la fine del matrimonio con Cecchi Gori rilasciando alcune "chicche".

Grande Fratello Vip, Elisabetta: 'Flavio mi ha sgridata, con Pierpaolo solo un'amicizia'

Intervistata a Verissimo dopo l'addio al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della gelosia del figlio per Pierpaolo.

