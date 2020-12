Verbania, corruzione e frode da 2,8 milioni: quattro arresti per i lavori del palazzetto dello sport di Gravellona Toce (Di venerdì 11 dicembre 2020) corruzione, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Sono queste le ipotesi di reato a carico di 4 persone coinvolte nei lavori di completamento del palazzetto dello sport di Gravellona Toce, nel Verbano Cusio Ossola, e finite ora agli arresti domiciliari. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e della procura di Verbania e ha portato anche al sequestro di denaro e beni per 140 mila euro. Al centro dell’inchiesta c’è l’appalto pubblico del valore di 2,8 milioni di euro per l’impianto sportivo di Gravellona Toce: le quattro persone arrestate sono i due referenti della società aggiudicataria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020), truffa ai danniStato e falso in atto pubblico. Sono queste le ipotesi di reato a carico di 4 persone coinvolte neidi completamento deldi, nel Verbano Cusio Ossola, e finite ora aglidomiciliari. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e della procura die ha portato anche al sequestro di denaro e beni per 140 mila euro. Al centro dell’inchiesta c’è l’appalto pubblico del valore di 2,8di euro per l’impiantoivo di: lepersone arrestate sono i due referenti della società aggiudicataria ...

