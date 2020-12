Venezia-Monza | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 11 dicembre 2020)in campo per il primo anticipo dell’11^ giornata. Queste le: Lezzerini, Molinaro, Vacca, Cremonesi, Mazzocchi, Aramu, Fiordilino, Di Mariano, Forte, Maleh, Ceccaroni. All: Zanetti: Di Gregorio, Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Fossati, Frattesi, Barillà, Mota Carvalho, Maric, Gytkjaer. All: Brocchi Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SSportNetwork : Venezia: Lezzerini, Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino, Vacca, Maleh, Aramu, Di Mariano, Forte M… - sportface2016 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #Venezia-#Monza #VENMON - filadelfo72 : Pronostici di Serie B 2020 undicesima giornata, da Venezia-Monza a Cittadella-SPAL - AngoloNews2018 : Pronostici di Serie B 2020 undicesima giornata, da Venezia-Monza a Cittadella-SPAL - sportli26181512 : Serie B: alle 19 LIVE Venezia-Monza, in serata Chievo-Reggina: Si apre oggi l'undicesima giornata di Serie B. Il we… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Monza

Big match Lecce-Frosinone, chiude Cittadella-SPAL. Quote e pronostici per le scommesse della 11^ giornata di Serie B Giornata molto corta quella della 11^ giornata di Serie B, che vedrà tutte le squad ...Il post Venezia-Monza in diretta a Binario Sport: collegatevi subito dopo la partita su Radio Binario 7 per commentare la prestazione dei biancorossi VENEZIA-MONZA VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzoc ...