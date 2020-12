Valerio Staffelli investito da un taxi: stava consegnando il tapiro d’oro a Roberto Bolle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre 2020, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, è stato investito da un taxi in centro a Milano. L’incidente è avvenuto in piazza Santa Maria Beltrade, vicino a via Torino. Secondo quanto si è appreso, Staffelli è stato investito mentre stava cercando di consegnare il “tapiro d’oro” all’etoile della Scala, Roberto Bolle, che si trovava a bordo del taxi. L’inviato non ha riportato traumi gravi e, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato portato in ospedale Gaetano Pini dall’ambulanza in codice verde. Sul posto anche una pattuglia della polizia per accertare la dinamica dei fatti. Perché il tapiro a ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre 2020, l’inviato di Striscia la Notizia,, è statoda unin centro a Milano. L’incidente è avvenuto in piazza Santa Maria Beltrade, vicino a via Torino. Secondo quanto si è appreso,è statomentrecercando di consegnare il “” all’etoile della Scala,, che si trovava a bordo del. L’inviato non ha riportato traumi gravi e, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato portato in ospedale Gaetano Pini dall’ambulanza in codice verde. Sul posto anche una pattuglia della polizia per accertare la dinamica dei fatti. Perché ila ...

TerrinoniL : Incidente per Valerio Staffelli, investito da un taxi in centro a Milano. L'inviato di Striscia stava consegnando i… - Notiziedi_it : Tenta di consegnare il tapiro a Roberto Bolle, ma Valerio Staffelli finisce in ospedale - AgenziaOpinione : MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « VALERIO STAFFELLI FINISCE ALL’OSPEDALE NEL TENTATIVO DI CONSEGNARE… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Nel tentativo di consegnare il tapiro al ballerino, l'inviato di Striscia è stato travolto dall'auto sulla quale si trovava… - flpsq : Un altro giorno in cui un inviato di Striscia si fa male, ma non malissimo :( -