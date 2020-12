Valerio Staffelli investito da un auto: incidente e ospedale/ Roberto Bolle rifiuta il tapiro e... (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel tentativo di consegnare il tapiro a Roberto Bolle, Valerio Staffelli è stato travolto dal taxi sulla quale si trovava il ballerino ed è stato trasferito in codice giallo in ospedale. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel tentativo di consegnare ilè stato travolto dal taxi sulla quale si trovava il ballerino ed è stato trasferito in codice giallo in

