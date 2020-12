Valerio Staffelli in ospedale: investito mentre consegna il Tapiro a Roberto Bolle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Incidente per Valerio Staffelli nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre: l’inviato storico di Striscia la Notizia sarebbe stato investito durante il tentativo di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle. Il resoconto dell’accaduto in una nota del famoso tg satirico di Antonio Ricci. Tapiro d’oro a Roberto Bolle, Valerio Staffelli finisce in ospedale Non sarebbe andata a buon fine la consegna del Tapiro d’oro alla stella italiana della danza, Roberto Bolle, da parte dello storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Proprio durante il tentativo di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Incidente pernel pomeriggio di ieri, 10 dicembre: l’inviato storico di Striscia la Notizia sarebbe statodurante il tentativo dire ild’oro a. Il resoconto dell’accaduto in una nota del famoso tg satirico di Antonio Ricci.d’oro afinisce inNon sarebbe andata a buon fine ladeld’oro alla stella italiana della danza,, da parte dello storico inviato di Striscia la Notizia. Proprio durante il tentativo di ...

