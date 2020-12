Valerio Staffelli è ancora in ospedale | forse investito da un taxi Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 dicembre 2020)dall’tranquillizza tutti ma mostra il braccialetto bianco con i suoi dati, èricoverato ().è statomentre consegnava uno dei suoi tapiri, quindi il tutto è stato ripreso anche dalle telecamere di Striscia la notizia. Un momento drammatico quello dell’impatto e poi quello del trasporto inma niente di grave per fortuna per l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci.si trova nella struttura Gaetano Pini a Milano, ma a chi stava consegnando il tapiro d’oro? “in” ha scritto nelle sue storie Instagram e così ha rotto il silenzio dopo l’incidente accaduto ieri sera. Come riporta Milano ...