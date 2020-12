Valerio Staffelli all’ospedale, un taxi l’ha investito. Finisce male la consegna del Tapiro d’oro a Bolle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Momenti di paura per l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Uno dei volti più noti del tg satirico di Canale 5 se l’è vista brutta. È stato investito da un taxi in centro a Milano. Si trovava in piazza Santa Maria Beltrade, vicino a via Torino. Valerio Staffelli e Roberto Bolle Secondo le prime ricostruzioni, Valerio Staffelli è stato investito da un tassista proprio mentre stava cercando di consegnare il Tapiro d’oro. Il destinatario, stavolta, era il ballerino étoile del Teatro alla Scala, Roberto Bolle che al momento dell’incidente sembra fosse a bordo del taxi. La corsa in ambulanza all’ospedale Per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Momenti di paura per l’inviato di Striscia la Notizia. Uno dei volti più noti del tg satirico di Canale 5 se l’è vista brutta. È statoda unin centro a Milano. Si trovava in piazza Santa Maria Beltrade, vicino a via Torino.e RobertoSecondo le prime ricostruzioni,è statoda un tassista proprio mentre stava cercando dire il. Il destinatario, stavolta, era il ballerino étoile del Teatro alla Scala, Robertoche al momento dell’incidente sembra fosse a bordo del. La corsa in ambulanzaPer ...

