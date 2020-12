Vaccino Pfizer, gli Usa verso l’autorizzazione già in serata. “Le prime somministrazioni agli americani dalla prossima settimana” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la pubblicazione dei dati scientifici sulla fase 3 della sperimentazione, il via libera al Vaccino Covid di Pfizer-Biontech da parte dell’autorità del farmaco statunitense è sempre più vicina. Secondo il New York Times, la prima “autorizzazione di emergenza” potrebbe arrivare già in serata. In queste ore gli esperti della Food and drug administration (Fda) stanno infatti mettendo a punto gli ultimi documenti necessari, in particolare le istruzioni per medici e centri sanitari che somministreranno il farmaco. L’obiettivo, ha spiegato il ministro della Sanità Alex Azar in un’intervista alla Abc, è quello di vedere “le prime persone vaccinate già lunedì o martedì della prossima settimana“. Se così fosse, gli Stati Uniti sarebbero il terzo Paese ad aver autorizzato la somministrazione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la pubblicazione dei dati scientifici sulla fase 3 della sperimentazione, il via libera alCovid di-Biontech da parte dell’autorità del farmaco statunitense è sempre più vicina. Secondo il New York Times, la prima “autorizzazione di emergenza” potrebbe arrivare già in. In queste ore gli esperti della Food and drug administration (Fda) stanno infatti mettendo a punto gli ultimi documenti necessari, in particolare le istruzioni per medici e centri sanitari che somministreranno il farmaco. L’obiettivo, ha spiegato il ministro della Sanità Alex Azar in un’intervista alla Abc, è quello di vedere “lepersone vaccinate già lunedì o martedì dellasettimana“. Se così fosse, gli Stati Uniti sarebbero il terzo Paese ad aver autorizzato la somministrazione del ...

RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - tfabiani2 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #pfizer, già lunedì negli Usa i primi vaccinati, secondo le anticipazioni del Nyt - RaiNews : #coronavirus #covid19 #pfizer, già lunedì negli Usa i primi vaccinati, secondo le anticipazioni del Nyt -