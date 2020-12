Vaccino non sarà obbligatorio ma necessario per fare tutto. Ecco perché (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Oms Europa guarda alla possibilità di “lavorare con gli Stati membri per ottenere qualcosa come un certificato elettronico di vaccinazione“, annunciano gli esperti dell’Organizzazione. “Stiamo esaminando molto da vicino l’uso della tecnologia nella risposta a Covid e uno degli aspetti è come possiamo lavorare con gli Stati membri verso qualcosa come un certificato di vaccinazione elettronico”, annuncia Siddhartha Datta, esperto di vaccini dell Oms Europa. Cosa significa? In soldoni che la vaccinazione contro il Covid-19 non sarà obbligatoria, ma in un certo senso necessaria per avere accesso a tutte le attività che prima di questa pandemia erano considerate normali. perché se si andrà avanti sulla strada del certificato vaccinale, solo a chi è al sicuro dal Covid potrebbe essere consentito di muoversi liberamente. Regno Unito apripista Nel Regno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Oms Europa guarda alla possibilità di “lavorare con gli Stati membri per ottenere qualcosa come un certificato elettronico di vaccinazione“, annunciano gli esperti dell’Organizzazione. “Stiamo esaminando molto da vicino l’uso della tecnologia nella risposta a Covid e uno degli aspetti è come possiamo lavorare con gli Stati membri verso qualcosa come un certificato di vaccinazione elettronico”, annuncia Siddhartha Datta, esperto di vaccini dell Oms Europa. Cosa significa? In soldoni che la vaccinazione contro il Covid-19 nonobbligatoria, ma in un certo senso necessaria per avere accesso a tutte le attività che prima di questa pandemia erano considerate normali.se si andrà avanti sulla strada del certificato vaccinale, solo a chi è al sicuro dal Covid potrebbe essere consentito di muoversi liberamente. Regno Unito apripista Nel Regno ...

