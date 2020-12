Vaccino Covid Sanofi Gsk slitta a fine 2021: “Bassa risposta immunitaria negli anziani”. E l’Italia ne ha opzionato oltre 40 milioni di dosi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il piano Vaccino dell’Italia è stato presentato nei giorni scorsi e sembra pronto. Potrebbero non esserlo però i vaccini che l’Italia ha opzionato per l’acquisto: circa 202 milioni di dosi da somministrare agli italiani fino al marzo 2022. Ebbene dopo il ritardo che accumulerà il composto di Oxford Astrazeneca – fino a qualche settimana fa il più promettente dei candidati per cui azienda e ricercatori hanno deciso una fase supplementare di studi – oggi arriva un altro annuncio che potrebbe incidere sul piano vaccinale italiano. Sanofi e GlaxoSmithKline hanno annunciano un ritardo nel loro programma per un Vaccino Covid a base di proteine ricombinanti per migliorare la risposta immunitaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il pianodelè stato presentato nei giorni scorsi e sembra pronto. Potrebbero non esserlo però i vaccini chehaper l’acquisto: circa 202dida somministrare agli italiani fino al marzo 2022. Ebbene dopo il ritardo che accumulerà il composto di Oxford Astrazeneca – fino a qualche settimana fa il più promettente dei candidati per cui azienda e ricercatori hanno deciso una fase supplementare di studi – oggi arriva un altro annuncio che potrebbe incidere sul piano vaccinale italiano.e GlaxoSmithKline hanno annunciano un ritardo nel loro programma per una base di proteine ricombinanti per migliorare la...

