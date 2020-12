Vaccino Covid, parte il bando per reclutare 3mila medici e 12mila infermieri in tutta Italia. Come partecipare (Di venerdì 11 dicembre 2020) parte la gara per il il reclutamento di 3mila medici e 12mila infermieri da utilizzare a tempo determinato per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha emanato oggi l’avviso pubblico e dal 16 dicembre sarà possibile inviare la propria candidatura. La scadenza della gara è fissata per il 28 dicembre. Chi risponderà alla “chiamata alle armi”, Come la definisce Arcuri, verrà impiegato nella campagna vaccinale nelle 1.500 strutture individuate su tutto il territorio nazionale. La candidatura potrà essere inviata per via telematica sul sito del governo (qui il link). La gara, dicono gli uffici del commissario, è rivolta a cittadini Italiani, Ue ed extra Ue. Potranno aderire anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)la gara per il il reclutamento dida utilizzare a tempo determinato per la somministrazione dei vaccini anti. Il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha emanato oggi l’avviso pubblico e dal 16 dicembre sarà possibile inviare la propria candidatura. La scadenza della gara è fissata per il 28 dicembre. Chi risponderà alla “chiamata alle armi”,la definisce Arcuri, verrà impiegato nella campagna vaccinale nelle 1.500 strutture individuate su tutto il territorio nazionale. La candidatura potrà essere inviata per via telematica sul sito del governo (qui il link). La gara, dicono gli uffici del commissario, è rivolta a cittadinini, Ue ed extra Ue. Potranno aderire anche i ...

RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : La pubblicazione che conferma l'incredibile efficacia del vaccino contro COVID-19 è una notizia fantastica, ma che… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, 5,7 milioni di ultraottantenni in primo gruppo per vaccino - laberty95 : Domanda da un milione di dollari Sei un sanitario quindi in prima linea sul fattore covid, e detto male sei saputo… -