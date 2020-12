Vaccino Covid, le possibili allergie stando all'esperienza in Gran Bretagna (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Fda americana dà il nulla osta al Vaccino Covid di Pfizer-BioNTech illustrando, in una nota del 10 dicembre, che ha mostrato un «profilo di sicurezza favorevole, senza alcuna preoccupazione specifica di sicurezza». La nota della Food Drug Administration americana può significare che è aperta la strada - già sabato 12 dicembre o domenica - all'autorizzazione per la somministrazione. Lo scorso 8 dicembre è iniziata col Vaccino Pfizer-BioNTech la campagna di vaccinazione in Gran Bretagna. Una campagna che, per precauzione, è stata bloccata sui soggetti che hanno una storia di «allergie significative». Cosa è successo in Gran Bretagna col Vaccino Covid La Gran Bretagna è stata la prima ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Fda americana dà il nulla osta aldi Pfizer-BioNTech illustrando, in una nota del 10 dicembre, che ha mostrato un «profilo di sicurezza favorevole, senza alcuna preoccupazione specifica di sicurezza». La nota della Food Drug Administration americana può significare che è aperta la strada - già sabato 12 dicembre o domenica - all'autorizzazione per la somministrazione. Lo scorso 8 dicembre è iniziata colPfizer-BioNTech la campagna di vaccinazione in. Una campagna che, per precauzione, è stata bloccata sui soggetti che hanno una storia di «significative». Cosa è successo incolLaè stata la prima ...

