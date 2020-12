Vaccino | alleanza tra Oxford e Russia | allo studio combinazione tra AstraZeneca e Sputnik

(Di venerdì 11 dicembre 2020) una inedita. Un cocktail di vaccini anti- potrebbe rivelarsi un'arma insolita, ma più efficace, per battere il pandemico. Ad annunciare l'intenzione di avviare unoad hoc è la filiale ...

Il Messaggero

Vaccino, una inedita alleanza. Un cocktail di vaccini anti-Covid potrebbe rivelarsi un'arma insolita, ma più efficace, per battere il virus pandemico. Ad annunciare l'intenzione ...“La Ue sta lavorando al massimo per garantire la sicurezza dei vaccini”. Quello Pfizer potrà arrivare “entro fine anno” se ci sara’ il via libera dell’Ema, il vaccino di Moderna “verso metà gennaio”.