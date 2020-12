Vaccini antinfluenzali, il pasticcio Lombardia è senza fine: 13esima gara per 50mila dosi. Ne servono ancora altre 250mila (Di venerdì 11 dicembre 2020) Va avanti la saga lombarda dei Vaccini antinfluenzali. Dopo i pasticci fatti coi bandi per accaparrarseli, la Regione s’è ritrovata con poche dosi e in ritardo. Della trattativa privata per acquistarne 350mila senza gara, come auspicato dal governatore Attilio Fontana con un’insolita lettera alla procura, non se n’è fatto più nulla. E i 50mila Vaccini che la centrale acquisti regionale Aria è in procinto di ordinare a seguito dell’ultima gara, la tredicesima, non basteranno a risolvere i problemi dei molti cittadini lombardi ancora in attesa o costretti a rivolgersi al privato. I Vaccini sinora acquistati sono infatti 2,5 milioni: anche aggiungendone 50mila si rimane ben al di sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Va avanti la saga lombarda dei. Dopo i pasticci fatti coi bandi per accaparrarseli, la Regione s’è ritrovata con pochee in ritardo. Della trattativa privata per acquistarne 3, come auspicato dal governatore Attilio Fontana con un’insolita lettera alla procura, non se n’è fatto più nulla. E iche la centrale acquisti regionale Aria è in procinto di ordinare a seguito dell’ultima, la tredicesima, non basteranno a risolvere i problemi dei molti cittadini lombardiin attesa o costretti a rivolgersi al privato. Isinora acquistati sono infatti 2,5 milioni: anche aggiungendonesi rimane ben al di sotto ...

L’Azienda Sanitaria di Matera spiega in una nota a che punto è la fornitura di vaccini antinfluenzali sul territorio. “Il cospicuo numero di richieste di vaccini antinfluenzali, quest’anno, ha portato ...

RITARDI VACCINI ANTINFLUENZALI «MEZZE VERITÀ DELLA REGIONE»

MATERA. Il segretario della provincia di Matera della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Michele Campanaro, denuncia «i ritardi nella consegna di alcune tipologie di vaccini antinflu ...

