USD SEK al minimo di due anni e mezzo mentre il sell-off del dollaro continua

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’USD/SEK è sceso di oltre lo 0,15% durante la sessione asiatica, principalmente a causa del sentimento di rischio nel mercato. È quotato a 8,4265, il valore più basso da aprile 2018. Inoltre, la corona svedese ha guadagnato circa il 20% da marzo di quest’anno. Grafico USD/SEKSvezia e Covid-19 A differenza della maggior parte dei Paesi occidentali, il governo svedese ha deciso di evitare ampi e rigidi lockdown. Sfortunatamente, quella decisione ha portato a più casi Covid e morti rispetto ai Paesi vicini. In totale, il Paese ha confermato più di 305.000 casi e più di 7.296 decessi. Al contrario, la Norvegia ha registrato solo 39.000 casi e 361 decessi. La Danimarca ha confermato circa 97.000 casi e 904 decessi. Inoltre, l’economia svedese non se la sta passando meglio delle nazioni vicine. Nel secondo trimestre, il PIL del Paese è diminuito dell’8,6% per poi rimbalzare del ...