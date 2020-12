Usa, guai a sinistra per Biden. Così frenerà i radicali (Di venerdì 11 dicembre 2020) Joe Biden e Kamala Harris sono la ‘Persona dell’Anno’ di Time. Il presidente eletto e la sua vice hanno conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il settimanale attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l’anno che sta per concludersi. L’annuncio e stato fatto ieri, in uno speciale della Nbc. Biden e la Harris hanno battuto il presidente uscente Donald Trump, l’epidemiologo Anthony Fauci, con i “lavoratori essenziali”, i medici e gli infermieri della risposta all’epidemia da coronavirus, e il movimento Black Lives Matter, gli uni e gli altri insigniti del titolo di ‘guardiani dell’anno’. Biden, che continua ad aggiungere componenti alla sua squadra, ha lanciato un monito alla sinistra del suo partito: “Non intendo attuare la mia agenda a colpi di decreto, ma lavorando col Congresso a ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) Joee Kamala Harris sono la ‘Persona dell’Anno’ di Time. Il presidente eletto e la sua vice hanno conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il settimanale attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l’anno che sta per concludersi. L’annuncio e stato fatto ieri, in uno speciale della Nbc.e la Harris hanno battuto il presidente uscente Donald Trump, l’epidemiologo Anthony Fauci, con i “lavoratori essenziali”, i medici e gli infermieri della risposta all’epidemia da coronavirus, e il movimento Black Lives Matter, gli uni e gli altri insigniti del titolo di ‘guardiani dell’anno’., che continua ad aggiungere componenti alla sua squadra, ha lanciato un monito alladel suo partito: “Non intendo attuare la mia agenda a colpi di decreto, ma lavorando col Congresso a ...

