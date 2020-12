Usa | giustiziato il condannato a morte più giovane

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il detenuto nel braccio dellaBrandon Bernard è statostanotte in Indiana dopo che le ultime richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema Usa. Bernard, 40 anni, era...

Brandon Bernard è stato giustiziato stanotte in Indiana: era detenuto nel braccio della morte. Le sueultime richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema Usa. Bernard, 40 ...Il detenuto nel braccio della morte Brandon Bernard è stato giustiziato in Indiana dopo che le richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema. Bernard, 40 anni, era stato condannato per ...