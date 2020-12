Usa, eseguita sentenza capitale per il condannato a morte più giovane - Prima di morire ha chiesto scusa alle vittime (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il detenuto nel braccio della morte Brandon Bernard è stato giustiziato in Indiana dopo che le richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema. Bernard, 40 anni, era stato condannato per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il detenuto nel braccio dellaBrandon Bernard è stato giustiziato in Indiana dopo che le richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema. Bernard, 40 anni, era statoper ...

Il detenuto nel braccio della morte Brandon Bernard è stato giustiziato in Indiana dopo che le richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema. Bernard, 40 anni, era stato condannato per ...

Pena di morte, escalation Usa

Negli Usa la pena di morte è ancora in vigore in 29 Stati su 50. A livello federale è stata ripristinata il 25 luglio 2019 dal ministro della Giustizia, William Barr che ha inte ...

Negli Usa la pena di morte è ancora in vigore in 29 Stati su 50. A livello federale è stata ripristinata il 25 luglio 2019 dal ministro della Giustizia, William Barr che ha inte ...