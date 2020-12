Usa, Brandon Bernard condannato a morte: Trump non ferma l’esecuzione (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima iniezione letale dopo 130 anni, quella avvenuta negli Usa ai danni di Brandon Bernard. Trump non ferma la condanna a morte. Non c’è stato lo stop di Donald Trump e nella giornata di ieri la corte suprema ha respinto in extremis la richiesta di rinvio dell’esecuzione di Brandon Bernard. Nella notte, quindi, Brandon L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima iniezione letale dopo 130 anni, quella avvenuta negli Usa ai danni dinonla condanna a. Non c’è stato lo stop di Donalde nella giornata di ieri la corte suprema ha respinto in extremis la richiesta di rinvio deldi. Nella notte, quindi,L'articolo proviene da Inews.it.

Pino__Merola : Usa: giustiziato Brandon Bernard, il condannato a morte più giovane - Notiziedi_it : Usa, giustiziato Brandon Bernard, aveva 40 anni: è il condannato a morte più giovane - EsercitoParenzo : Lo Stato ti dà la libertà, non la vita. E può privarti della libertà, non della vita. Aberrazioni umane che un gior… - RobertoRenga : RT @QueenofSorrow75: Non mi sorprende affatto. Usa, giustiziato il condannato a morte: Trump non ha fermato l’esecuzione di Brandon Bernar… - QueenofSorrow75 : Non mi sorprende affatto. Usa, giustiziato il condannato a morte: Trump non ha fermato l’esecuzione di Brandon Ber… -