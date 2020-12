‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata dell’11 12 20

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Che bella questa sfilata del Trono over a tema “Portami nel tuo sogno d’amore nella tua minestra riscaldata“, davvero entusiasmante. Cioè, a Uomini e Donne c’è gente di cui non facciamo manco a tempo ad imparare il nome e capire chi stava sentendo nel parterre che si dissolve nel nulla (perché “non meritava di stare in televisione“, come abbiamo imparato ieri grazie a quel monologo assolutamente illuminante di Queen Mary sullo strambo concetto di meritocrazia della redazionelosa…), e poi ce n’è altra che si ricicla come l’umido e si ripropone come la peperonata di nonna, in un circolo vizioso che non sembra avere fine. Fanno tutto tra di loro, come a Beverly Hills o a Dawson’s Creek dove guai a far spuntare un nuovo personaggio, i protagonisti si accoppiavano unicamente tra di loro. Cambiavano gli addendi ma non il risultato, preciso identico al Trono over insomma. E se c’è una ...