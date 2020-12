Università: Milano, da Regione Lombardia 130 mln per campus Statale a Mind (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dic. (Adnkronos) - E' stato presentato il nuovo campus dell'Università Statale di Milano per le facoltà scientifiche nell'area Mind, un polo che ospiterà una comunità di oltre 23mila persone. Regione Lombardia, dall'inizio dell'attuale legislatura regionale, ha finanziato l'Università e la ricerca lombarde con 407 milioni di euro, di cui 130 milioni proprio destinati alla realizzazione del nuovo campus dell'Università degli Studi di Milano, oltre che una serie di iniziative per il diritto allo studio e per le borse di studio. “La trasformazione dell'area Expo 2015 è fondamentale per puntare sull'innovazione e sulla ricerca come punti fermi per il nostro futuro", ha detto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 dic. (Adnkronos) - E' stato presentato il nuovodell'diper le facoltà scientifiche nell'area, un polo che ospiterà una comunità di oltre 23mila persone., dall'inizio dell'attuale legislatura regionale, ha finanziato l'e la ricerca lombarde con 407 milioni di euro, di cui 130 milioni proprio destinati alla realizzazione del nuovodell'degli Studi di, oltre che una serie di iniziative per il diritto allo studio e per le borse di studio. “La trasformazione dell'area Expo 2015 è fondamentale per puntare sull'innovazione e sulla ricerca come punti fermi per il nostro futuro", ha detto il ...

GiuseppeTesorio : Via Festa del Perdono muta, senza studenti dell'Università, con le giovani menti a distanza, lontane dalle pietre d… - varesenews : Presentato il nuovo campus dell’Università Statale di Milano nell’area Mind - chiaradelbalio : RT @LaStatale: A breve, in Aula Magna @LaStatale, la conferenza stampa ‘Il Campus dell’Universita’ in #MIND’, con @LendleaseGroup Italy e @… - bibliofilosofia : RT @LaStatale: A breve, in Aula Magna @LaStatale, la conferenza stampa ‘Il Campus dell’Universita’ in #MIND’, con @LendleaseGroup Italy e @… - fantasuka : @FrankDeOld @perchetendenza Mi spiace che tu condivida il cognome del prof che insegna proprio giapponese nella mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Milano Università Popolare degli Studi di Milano: webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia