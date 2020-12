Uniti anche nella morte: coppia muore di Covid a distanza di pochi giorni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Hanno affrontato insieme il destino drammatico che la pandemia da Covid sta riservando a migliaia di persone in Italia. Due anziani di di San Giuseppe Vesuviano sono morti a pochi giorni di distanza dopo aver contratto il virus. La storia straziante è stata raccontata dal sindaco Vincenzo Catapano che attraverso un post sui social annuncia la notizia: “Mi è stato comunicato, purtroppo, l’ulteriore decesso di un nostro concittadino, causato dal Covid. Si tratta del marito di una nostra concittadina deceduta la settimana scorsa. anche lui era ricoverato. Una coppia di anziani che, tristemente, ci ha lasciati. Esprimo la mia vicinanza ai loro cari, per tanto dolore”. Il primo cittadino: “Registriamo, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Hanno affrontato insieme il destino drammatico che la pandemia dasta riservando a migliaia di persone in Italia. Due anziani di di San Giuseppe Vesuviano sono morti adidopo aver contratto il virus. La storia straziante è stata raccontata dal sindaco Vincenzo Catapano che attraverso un post sui social annuncia la notizia: “Mi è stato comunicato, purtroppo, l’ulteriore decesso di un nostro concittadino, causato dal. Si tratta del marito di una nostra concittadina deceduta la settimana scorsa.lui era ricoverato. Unadi anziani che, tristemente, ci ha lasciati. Esprimo la mia vicinanza ai loro cari, per tanto dolore”. Il primo cittadino: “Registriamo, ...

SamiKhedira : Per questo motivo alcuni ristoranti e cuochi si sono uniti per poter preparare loro dei pasti caldi, tutto questo n… - streetloveitaly : RT @leftiscooler: La pena di morte è, è stata, sarà sempre una barbarie incivile. Quando parliamo di Stati Uniti ricordiamoci anche queste… - __APEREGINA : Comunque gli Stati Uniti sono uno dei peggiori luoghi in cui vivere, noi parliamo tanto della penosa giustizia ital… - martafusaro : @BR1GHTSTYLES @ythooof La cosa assurda è che negli Stati Uniti ci sono un sacco di condannati a morte, e le esecuzi… - nuke86 : Quindi anche condannare a morte l'afroamericano #BrandonBernard complice di omicidio e tenere all'ergastolo, ma viv… -