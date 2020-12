Una Vita anticipazioni | SANTIAGO cerca un confronto con FELIPE ma…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovi problemi in arrivo perAlvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle puntate italiane di Unain onda nei primi mesi del 2020. L’avvocato verrà infatti scosso dall’arrivo a calle Acacias diBecerra (Aleix Melé), il “redivivo” marito della sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Sarà dunque impossibile per l’uomo essere felice al fianco della brasiliana, motivo per cui la storyline che si verrà a creare riserverà diversi colpi di scena… Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: GIUSEPPE sospetta di AGNESE e ARMANDO? Una, news:interrompe il matrimonio trae Marcia Se avete seguito i nostri post dedicati alledella telenovela iberica sapete già chearriverà ...