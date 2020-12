(Di venerdì 11 dicembre 2020) Unasulle biotecnologie al Marriott Hotel Long Wharf di, risalente allo scorso febbraio, ha causato 330contagi. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science: dei 175 ricercatori presenti, 99 sono risultati positivi al coronavirus e con i loro spostamenti e contatti hanno contribuito alla diffusione. La stima è impressionante e corrisponderebbe all’1,6% dei casi registratiStati Uniti finora. La ricerca si fonda sul grado di mutazione del virus, che ha permesso di accomunare tutti coloro che l’hanno contratto nella stessa circostanza. Pare per questo che 71casi in Florida, quindi a duechilometri da, derivino proprio da quel convegno. A novembre ne sono stati trovati alcuni anche in Australia, ...

TNannicini : Punto e #MES. Adesso parliamo delle cose davvero importanti. Diamo rapido avvio alla Conferenza sul futuro dell'Eur… - juventusfc : E’ in corso la conferenza stampa del Barcellona prima di #BarçaJuve, con Philippe Coutinho e Ronald Koeman. ?? Cout… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Domani sera ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita. Un risultato positivo aiutere… - napolista : Una conferenza a Boston ha contagiato 330 mila persone solo negli USA L’incredibile ricerca della rivista Science s… - SalvaCostanzo : @tagadala7 Arcuri ha ben altre cose importanti da fare che rispondere a trasmissioni che più che informare cercano… -

Ultime Notizie dalla rete : Una conferenza

Corriere della Sera

In occasione di una conferenza stampa allestita a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell’accordo raggiunto in Europa sul ...“Non voglio vedere mosche, mosconi o vespe ronzare intorno”. Il senatore Stefano Candiani, plenipotenziario della Lega in Sicilia, è netto: domani mattina in occasione dell’udienza di Matteo Salvini a ...