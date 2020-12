Un turista nel Regno di Zenda | la terapia shock dell’educazione creativa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Pochi aaccendono i motori del sapere accumulato nelle aule universitarie per intraprendere il cammino verso la creazione di imprese innovative trainate dalla conoscenza. Si ripercorrono le strade paterne, si fa un lavoro di routine sul corpo non più giovane dell’impresa fondata tanti anni orsono, si resta insomma chiusi nella fortezza del successo acquisito. È così chesta perdendo il contatto con le generazioni imprenditoriali del Millennio, formate da giovani molto ambiziosi, molto motivati a trarre valore economico dai beni immateriali comprati nel mercato dell’alta formazione internazionale, interagendo con colleghi di tanti paesi e diverse culture, e con loro dando vita ad imprese senza confini, nate globali e per questo con alte aspettative di crescita rapida, difendibile, sostenibile e scalabile. Materia prima sono oggi le idee che ...