Un posto al sole, anticipazioni 14 – 18 dicembre: la profonda riflessione di Niko (Di venerdì 11 dicembre 2020) Niko proverà faticosamente a ritrovare il suo equilibrio nei prossimi episodi di Un posto al sole ed una visita inaspettata lo spingerà a riflettere. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 14 al 18 dicembre, rivelano che il Poggi junior riceverà una visita di Susanna e così rifletterà a lungo sulla fine della loro storia. Il giovane, intanto, farà fatica a recuperare il rapporto con Jimmy, il quale vorrà passare le vacanze di Natale con Bianca. Nel frattempo, Marina si appoggerà ancora una volta a Roberto e finirà sempre più nella sua trappola. L’uomo, infatti, si preparerà a portare al termine il suo diabolico piano. Intanto, Cotugno si struggerà d’amore per Bice mentre Guido e Cerruti metteranno alle strette l’autore della lettera anonima indirizzata a Massaro. Infine, Rossella mediterà ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020)proverà faticosamente a ritrovare il suo equilibrio nei prossimi episodi di Unaled una visita inaspettata lo spingerà a riflettere. Leinerenti le puntate in onda dal 14 al 18, rivelano che il Poggi junior riceverà una visita di Susanna e così rifletterà a lungo sulla fine della loro storia. Il giovane, intanto, farà fatica a recuperare il rapporto con Jimmy, il quale vorrà passare le vacanze di Natale con Bianca. Nel frattempo, Marina si appoggerà ancora una volta a Roberto e finirà sempre più nella sua trappola. L’uomo, infatti, si preparerà a portare al termine il suo diabolico piano. Intanto, Cotugno si struggerà d’amore per Bice mentre Guido e Cerruti metteranno alle strette l’autore della lettera anonima indirizzata a Massaro. Infine, Rossella mediterà ...

tuttopuntotv : #unpostoalsole Ecco quello che succederà la prossima settimana. #spoiler