Un oro e quattro argenti Asu stravince ai campionati italiani di Rimini

Leggi su udine20

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Una medaglia d’oro e: l’Associazione Sportiva Udinese conquista Ginnastica in Festa, l’appuntamento più atteso della sezione della GpT (ginnastica per tutti) che, vista la grave situazione pandemica, si è evoluta quest’anno in una rassegna invernale densa di finali d’interesse nazionale e che è andata in scena, con l’autorizzazione del Coni, alla Fiera di, dal 4 all’8 dicembre, in uno scenario molto diverso da quello abituale. Il weekend lungo con il ponte dell’Immacolata ha sostituito la consueta settimana di fine giugno per vincere la sfida contro le avversità, celebrando le gare Silver e Gold delle varie discipline che compongono la grande famiglia della Ginnastica azzurra. «Quelli conquistati dalle ragazze nei giorni scorsi sono ottimi risultati che denotano un grande lavoro tecnico da parte delle insegnanti ...