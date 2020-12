“Un giorno di digiuno per la dignità dei detenuti”: l’iniziativa per il carcere di Poggioreale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Pastorale Carceraria della Diocesi di Napoli, Don Franco Esposito, Cappellano del carcere di Poggioreale, il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello hanno promosso il seguente appello e una giornata di mobilitazione: Fame di Giustizia e Sete di Verità.Un giorno di digiuno per la dignità dei detenuti. Perché nessuno sia dimenticato, perché chi ha sbagliato possa pagare il suo debito non a prezzo della vita, perché chi è detenuto ha diritto alla tutela della sua vita, perché il carcere non sia un luogo oscuro e separato dalla società, perché ogni vita deve essere salvata da un virus che non conosce limiti e barriere. In questi mesi tutti noi abbiamo conosciuto la paura e il timore per un virus che ha cambiato le nostre vite. Abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Pastorale Carceraria della Diocesi di Napoli, Don Franco Esposito, Cappellano deldi, il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello hanno promosso il seguente appello e una giornata di mobilitazione: Fame di Giustizia e Sete di Verità.Undiper ladei detenuti. Perché nessuno sia dimenticato, perché chi ha sbagliato possa pagare il suo debito non a prezzo della vita, perché chi è detenuto ha diritto alla tutela della sua vita, perché ilnon sia un luogo oscuro e separato dalla società, perché ogni vita deve essere salvata da un virus che non conosce limiti e barriere. In questi mesi tutti noi abbiamo conosciuto la paura e il timore per un virus che ha cambiato le nostre vite. Abbiamo ...

