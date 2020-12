Un Bambino Era Già Malato di Covid a Dicembre 2019 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Bambino milanese, soffriva di vomito e problemi respiratori, è stato sottoposto al tampone il 5 Dicembre 2019, poi è stato conservato per prassi. Una scoperta importante quella della Statale di Milano, un bimbo di 4 anni è risultato positivo al Covid a posteriori, su di lui era stato infatti eseguito un test molecolare nel Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilmilanese, soffriva di vomito e problemi respiratori, è stato sottoposto al tampone il 5, poi è stato conservato per prassi. Una scoperta importante quella della Statale di Milano, un bimbo di 4 anni è risultato positivo ala posteriori, su di lui era stato infatti eseguito un test molecolare nel

AnnalisaChirico : A novembre 2019 un bambino di quattro anni di Milano era già positivo al Covid, i sintomi erano stati scambiati per… - ClaMarchisio8 : La partita per la quale fin da bambino non chiudevo occhio. Il rispetto per l'avversario, dimostrato dando sempre t… - Giusepp78278797 : Tiz 'Critiche al Governo per il Natale in casa e l'arrivo di migranti'. Aiò 'L'intera famiglia di Gesù Bambino era migrante'. - LaFrancaEffe : RT @catenaaurea66: Pastore napoletano di oggi: la Stefania. Secondo la tradizione la giovane Stefania voleva vedere il Bambino appena nato… - mangela46 : RT @catenaaurea66: Pastore napoletano di oggi: la Stefania. Secondo la tradizione la giovane Stefania voleva vedere il Bambino appena nato… -