Uk | automobile si lancia sulla folla a Londra | ci sono feriti gravi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Diverse personerimaste gravemente ferite dopo che una macchina – guidata da una persona la cui identità rimane per ora sconosciuta – si èta, nella zona di Stamford Hill, oggi, venerdì 11 dicembre. Lo riferisce la Polizia metropolitana della capitale inglese. Stando al primo resoconto delle forze dell’ordine, l’sarebbe salita sul marciapiedendosi a grande velocità sui pedoni a East London. Sul posto, doveimmediatamente giunti i soccorsi,segnalati diversi, alcuni anche. Un video che rende conto della situazione sul luogo dell’accaduto è stato pubblicato su Twitter. Non è al momento ancora nota l’identità della persona che si ...

